La Juventus Primavera torna in campo, alle 12.00 in casa contro il Genoa. Porte chiuse, ovviamente, anche in quel di Vinovo, con i ragazzi di Lamberto Zauli che puntano al successo per mantenere il quarto posto in campionato. Ecco, quindi, l'11 scelto dal tecnico bianconero per la sfida contro i liguri.



FORMAZIONI UFFICIALI

Juventus (4-2-3-1): ​Siano; Rosa, Vlasenko, Gozzi, Anzolin; Ahamada, Barrenechea, Fagioli; Tongya, Sekulov; Sene. All. Zauli. A disp. Israel, Garofani, Riccio, Lamanna, Dragusin, Leone, De Winter, Leo, Moreno, Chibozo, Miretti, Bonetti​

Genoa: Radaelli, Piccardo, Ruggeri, Raggio, Da Cunha, Serpe, Masini, Eyango, Moro, Zennaro, Cleonise. All. Chiappino. A disp. Agostino, Montaldo, Gasco, Gonçalves, Rizzo, Piccardo, Konig, Turchet, Besaggio, Buonavoglia, Bianchi, Rancati.