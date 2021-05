La Juventus e l'Inter Primavera stanno dando vita a un duello appassionante per il primato nella classifica del campionato. I nerazzurri in serata hanno battuto il Milan nel derby giovanile: 1-0 grazie al gol di Satriano poco prima della mezz'ora. L'Inter è prima in classifica a 49 punti, la Juventus è seconda a quota 47. Sabato alle 19 ci sarà lo scontro diretto a Vinovo. Un match da non perdere, che potrete seguire come sempre in diretta testuale (più pagelle a fine partita) qui su IlBianconero.com