A Juventus.com, mistercommenta così il ko della squadra bianconera contro la Fiorentina."E’ stata una partita bella, contro una squadra forte, sicuramente da prima fascia: eravamo anche curiosi di confrontarci contro una realtà del genere e devo dire che, nonostante il punteggio, sono contento, ci sono tantissime cose positive. La sensazione è che questa squadra possa competere contro tutte le squadre, anche le prime.Oggi l'inerzia della partita è stata spostata dall'episodio del gol, poi abbiamo provato in qualche modo a riprenderla, abbiamo avuto quattro occasioni molto importanti per pareggiarla ma in contropiede abbiamo preso il secondo gol. Non devo dire nulla ai ragazzi, se non continuare a lavorare, a crederci. Confrontandosi con una squadra forte anche loro si rendono conto di essere competitivi, forti; allo stesso tempo non dobbiamo smettere di lavorare, adesso abbiamo la sosta, utile anche perché arriviamo da una settimana impegnativa; è un momento che serve per lavorare su tante dinamiche. Andiamo avanti a testa alta".