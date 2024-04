La cronaca testuale della partita

14' - Ancora lui, sempre Francesco Camarda. Rossoneri in vantaggio da calcio d'angolo: spizza bene Sia, sul secondo palo è appostato Camarda, che devia di testa in porta. 1-0 rossonero.

12' - Azione solitaria di Pugno, che s'invola sulla sinistra e prova il mancino da posizione defilata. Botta fortissima. Palla alta.

8' - Destro di Zeroli in area piccola, deviato da un difensore bianconero. Rossoneri ancora vicini al vantaggio.

6' - Destro dal limite dell'area di Diego Sia: il Milan prova subito a spaventare la Juve.

1' - Inizia il match!



Le formazioni ufficiali



Juventus

Vinarcik

Savio

Martinez

Gil Firman

Turco

Mazur

Florea

Pagnucco

Mancini

Pugno



Milan

Raveyre

Bartesaghi

Malaspina

Simic

Nsiala

Stalmach

Camarda

Sia

Scotti

Zeroli

Magni



La classifica delle due squadre

C'è lain campo, in questo lunedì di. E i bianconeri di Montero affronteranno i pari età del Milan, proprio ora che in palio ci sono punti che rischiano di essere decisivi.Al momento, lain classifica. Con una vittoria arriverebbe a superare la Fiorentina, raggiungendo il Genoa (che ha una partita in meno).I rossoneri sono invece settimi, a quota 40 punti. Ne hanno ben 8 in più rispetto alla squadra di Montero.