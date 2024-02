DOVE VEDERE IN DIRETTA JUVENTUS PRIMAVERA-FIORENTINA PRIMAVERA

DaLaospita, venerdì 9 febbraio, la Fiorentina al campo "Ale & Ricky" di Vinovo: un match importante, con il quale i bianconeri sono chiamati a continuare al meglio il loro cammino in campionato.Fischio d'inizio alle 18.Juventus Under 19-Fiorentina Under 19 sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e anche in diretta streaming sul sito dell'emittente.