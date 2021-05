di MA, inviato a Vinovo

Tanti, tantissimi complimenti per la Juventus Primavera di mister Bonatti. In campo contro il Genoa, i bianconeri stanno fornendo una prova davvero di pregevole fattura, in grado di ingabbiare gli avversari e di ripartire in maniera sensazionale. Giropalla, velocità di esecuzione e poi il gol: ancora una volta è Soule, al minuto 39, a portare avanti i suoi compagni.



Ma è la Juve intera a meritare le lodi, specialmente dei dirigenti del Genoa presenti a Vinovo. Da Miretti a Sekulov, da Chibozo a Barrenechea: tanti nomi da tenere d'occhio. Per il futuro, sì. Ma anche per il presente.