La Gazzetta dello Sport in edicola fa i nomi delle sorprese bianconere in Youth League: "la Juventus, al lavoro dal 6 luglio, ha diviso l’Under 19 in due gruppi: quello che affronterà il Real Madrid (che nel 2013-14, in Youth League, fece otto gol in due partite ai bianconeri ed è l’unica squadra sempre qualificata alla fase a eliminazione diretta), composto da chi faceva già parte della Primavera e che dopo queste fasi finali salirà in Under 23 o andrà altrove, e quello composto prevalentemente da 2002 e 2003 che si cimenterà nel campionato Primavera. Prima di pensare alla nuova stagione, però, c’è da onorare la prima partecipazione agli ottavi di Youth League nella storia del club: per farlo, i soliti noti. Da Nicolò Fagioli, che Pirlo già conosce (lo avrebbe allenato in Under 23, chissà se lo farà crescere tra i grandi) a Paolo Gozzi, fino al 2002 Franco Tongya. Per i gol, invece, chiedere a Elia Petrelli, che uno lo ha già segnato nell’amichevole di pochi giorni fa contro il Monza. Giusto per riprendere l’abitudine, dopo cinque mesi interminabili".