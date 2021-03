di Marco Amato, inviato a Vinovo

Dopo la sconfitta subìta contro la Spal, la Juventus Primavera ha subito l'occasione per ripartire forte. All'Ale e Ricky di Vinovo, infatti, arriva il Torino per un Derby della Mole sempre sentito e importantissimo; al di là della categoria. Bonatti non avrà a disposizione Barrenechea e de Winter per alcuni fastidi muscolari ma recupera Miretti, Da Graca, Verduci, Fiumanò e Turicchia.



IL TABELLINO



Juventus-Torino: 1-0



Marcatori: (Bonetti 2')



Juventus (4-3-1-2): Garofani; Leo, Riccio, Nzouango, Verduci; Omic, Miretti, Hasa; Sekulov; Bonetti, Da Graca. A disp. Senko, Fiumanò, Maressa, Turicchia, Ntenda, Pisapia, Cerri, Mulazzi, Soule, Iling, Cotter, Sekularac. All. Bonatti

Torino (4-3-1-2): Sava; Todisco, Ferigra, Aceto, Celesia; Continella, Kryeziu, Freddi Greco; Horvath; Vianni, Cancello. A disp. Girelli, Fiorenza, Portanova, Spina, Nagy, Tesio, Larotonda, Fimognari, Oviszach, Gyimah, Favale, Lovaglio. All. Cottafava



Arbitro: Sig. ​Mario Cascone della sezione di Nocera Inferiore



Segui la diretta testuale su ilBianconero.com:



20' - OCCASIONE JUVE, Miretti si sposta palla al limite dell'area, inganna un avversario e si crea lo spazio per concludere con potenza, la palla si alza alta sopra la traversa



19' - Doppio passo e palla tagliata in mezzo di Hasa che, però, non trova un compagno



17' - Azione personale di Miretti in area che dribbla due avversari ma non trova il tempo per colpire a rete



13' - Missile di Vianni da dentro l'area, Garofani risponde presente



12' - Conclusione potente dalla distanza di Ferigra che termina a lato



9' - Tiro dalla distanza di Sekulov, conclusione centrale



2' - GOL JUVENTUS, ancora Bonetti che questa volta non sbaglia! Discesa palla al piede fino al limite e staffilata che si infila sotto la traversa



1' - OCCASIONE JUVE, tiro dal limite di Bonetti che Sava spizza alto sopra la traversa



0' - Cascone fischia l'inizio del match