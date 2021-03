1







di Marco Amato, inviato a Vinovo

La Juve Primavera vince il Derby di categoria con una prestazione veramente di altissimo livello. Singoli su di giri e collettivo ben amalgamato e determinato a combattere per l’obiettivo vittoria. Su tutti spicca la prestazione di Riccio: una partita da leader, perfettamente calato nella parte e nel derby.



GAROFANI 6.5 – Non ha grandi colpe sui gol presi, in generale risponde presente quando interpellato



LEO 6.5 – Spinge con puntualità, si presenta sul fondo e mette in mezzo palloni che fanno tremare la difesa granata



RICCIO 8 – Partita da leader vero! Anticipi, lotta, fa legna quando serve e vince praticamente tutti gli uno contro uno. Una prestazione da derby



NZOUANGO 5 – Alcune disattenzioni in marcatura e con palla al piede, si fa anticipare nettamente da Cancello in occasione del 2 a 2



VERDUCI 6 – Un po’ troppo irruento nell’azione che poi porta al calcio di punizione dell’1 a 1 del Torino. La colpa è da dividere con Hasa ma dopo il retropassaggio corto avrebbe potuto temporeggiare (Dal 64' NTENDA 6.5 - Si cala nel match con lo spirito giusto)



SEKULOV 7 – Oggi tante imprecisioni, non riesce benissimo nel ruolo di raccordo: ha, però, il merito di riportare la Juve in vantaggio in una fase caotica del match (Dal 72' SOULE 6 - Importante contributo nel tenere palla e provare a ribaltare l'azione)



OMIC 7 – Lui e Miretti si completono: Omic è la metà più razionale, quella che costruisce con calma, quella che congela il possesso palla. Molto bravo anche in fase di non possesso nello sradicare palla dai piedi degli avversari (Dall'82' PISAPIA 6 - Gestisce bene palla in un momento caotico del match)



MIRETTI 7.5 – Riprendiamo il discorso dalla pagella di Omic: Miretti è la parte più istintiva del duo di centrocampo, quella che si butta coltello tra i denti in mezzo alle linee granata per creare scompiglio e disordine tra le maglie avversarie. Ha il pallone attaccato al piede, se ci fosse il pubblico si potrebbe dire che vale il prezzo del biglietto



HASA 7.5 – Il più giovane in campo, compensa la mancanza di esperienza con una voglia e una qualità superiori. Sbaglia una sola volta, e questo purtroppo porta all’azione dell’1 a 1 granata. Dopo, però, si fa ampiamente perdonare con un gol da incorniciare (dal 72' ILING 6 - Fatica ad entrare in partita)



BONETTI 7.5 – Pronti via sfiora un gol. Nemmeno il tempo di rammaricarsi che prende il pallone, scende fino al limite da dove lascia partire una bordata che si infila sotto la traversa



DA GRACA 7 – In un paio di occasioni sbaglia il movimento e non detta il passaggio al centrocampista, rallentando l’azione di ripartenza. La sua firma, però, non manca mai e questo è tutto quello che si chiede ad una prima punta come lui (Dal 64' CERRI 5.5 - Non riesce a dare una mano tenendo la palla alta)



All. BONATTI 8 - La squadra risponde subito dopo la sconfitta contro la SPAL. E lo fa nel migliore dei modi, portando a casa un derby con una prestazione rabbiosa e determinata