Non è ancora tempo di rondini ma oggi la Juventus torna in campo nel campionato Primavera, dopo l'ultima apparizione dell'1 novembre contro la Roma. La squadra di Bonatti riprenderà il proprio percorso tra le mura amiche di Vinovo e affronterà il Sassuolo, avanti di tre punti in campionato. Da oggi in poi, però, parte un nuovo torneo che mostrerà quali squadre hanno sfruttato meglio la lunga sospensione e chi, invece, avrà sofferto lo stop. A causa di infortuni e calciatori 'chiusi' nella bolla dell'Under 23, Bonatti dovrà fare i conti con diverse indisponibilità. Al di là di questo, però, la Juventus Primavera deve dimostrare, da questo pomeriggio, di poter disputare un campionato da protagonista.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Juventus (4-4-2): Garofani; Leo, De Winter, Nzouango, Ntenda; Soule Barrenechea, Miretti, Iling Junior; Sekulov, Chibozo​. A disp. Daffara, Fiumanò, Omic, Riccio, Turicchia, Ledonne, Sekularac, Cotter, Bonetti, Hasa, Maressa, Galante​. All. Bonatti.

Sassuolo (4-3-3): Vitale; Saccani, Bellucci, Piccinini, Manarelli; Marginean, Artioli, Mercati; Ripamonti, Mattioli, Karamoko​. A disp. Zacchi, Uni, Ranem, Crotti, Pieragnolo, Florentine, Cannavaro, Mata, Arcopinto, Barani, Aucelli, Ferrara​. All. Bigica.



Arbitro: Sig. Cudini di Fermo



Segui la diretta testuale su ilbianconero.com: