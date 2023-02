Ripartire dopo la delusione. La Juventus Primavera dopo il ko ai rigori con il Genk in Youth League - non senza giustificate polemiche arbitrali - ritrova la vittoria nella gara interna contro il Sassuolo. In campo alle 15 a Vinovo in uno scontro diretto che vuol dire sorpasso ai neroverdi in zona playoff: decidono le due reti di Turco e il gol di Mancini.JUVENTUS (4-4-2) - JUVENTUS (4-4-2) - Vinarcik, Turco S., Dellavalle (dal 85' Domanico), Citi, Rouhi (dal 85' Moruzzi); Maressa (dal 67' Nonge), Ripani, Pisapia, Hasa; Yildiz (dal 74' Mancini), Turco N (dal 67' Anghelé). A disposizione: Daffara, Fuscaldo, Valdesi, Doratiotto, Strijdonck, Mbangula, Domanico, Moruzzi,SASSUOLO - Zacchi; Martini, Miranda, Cannavaro, Ryan; Abubakar, Casolari, Leone; Bruno, Mata, Russo.Arbitro: Calzavara di VareseAmmoniti: 23' Maressa (J), 53' Casolari (S), 66' Turco N. (J), 71' Ripani (J)LA GARA IN DIRETTA:90' Dopo 4' minuti di recupero finisce la gara: 3-0 per la Juventus, che ritrova la vittoria e torna ad essere il miglior attacco del campionato. Sassuolo battuto e superato.78' Prima Bruno per Gori, poi un altro cross: doppio pericolo Sassuolo, che non va lontano dal gol.74' Fuori Yildiz, dentro Mancini.71' Ancora Juve! Yildiz spinge, Anghelé inventa e Nonge conclude: murato, sarà calcio d'angolo.69' Dentro Gori e Lolli, fuori Mata e Abubakar nel Sassuolo.67' Fuori Turco e Maressa, dentro Nonge e Anghelé per la Juve65' CI prova Casolari, Vinarcik non trattiene ma chiude in due tempi.63' Ci prova Hasa: buona azione, rientra e calcia, ma la conclusione è smorzata.53' Giallo per Casolari: fallo su Hasa.50' E' una Juve diversa in questa ripresa, spinge con più piglio.46' Ore 16.03, via al secondo tempo. Cambio nel Sassuolo: fuori Martini, dentro Mandrelli45' Ci prova Bruno dalla distanza, palla fuori.41' Imprecisioni e poca concretezza36' Prima ammonizione per il Sassuolo: giallo a Martini per fallo su Hasa.31' Pericolosa discesa di Hasa sulla sinistra. Dribbling e cross, palla allontanata all'ultimo dalla difesa del Sassuolo.25' Occasionissima per Russo! Palla profonda di Casolari, Russo stacca di testa anticipando Vinarcik: pallonetto di testa fuori di poco.23' Ammonito Maressa per fallo su Ryan. Occasione di testa per Russo: stacca prima di tutti, ma la palla finisce alta.19' Poche occasioni, tanti errori fino a qui.12' Primo bello scambio Hasa-Yildiz e angolo conquistato dai bianconeri.10' Secondo corner per il Sassuolo, buona chiusura di Rouhi su Russo. Casolari calcia altissimo sullo sviluppo dell'angolo.8' Primo tiro della gara: è del Sassuolo con Russo, palla fuori.3' Prova la Juve a creare la prima occasione del match, ma il cross in mezzo è allontanato.1' Ore 15.03, si parte.