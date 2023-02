Un 3-0 contro il Sassuolo che dà buone sensazioni dopo una settimana complessa, che aveva visto l'immeritata eliminazione (non senza polemiche) contro il Genk. La squadra di Montero reagisce e dopo la crisi si mostra di nuovo forte. 45' di studio, poi due gol di un super Turco e la rete di Mancini sistemano il Sassuolo. E' di nuovo il miglior attacco del campionato, è anche sorpasso ai neroverdi in zona playoff.VINARCIK 6 - Un paio di rischi - in uscita nel primo tempo e su una parata bassa nel secondo - ma quando serve c'è.TURCO S. 6.5 - Spinta e iniziative. Nel primo tempo soffre un po' di più, ma quando la Juve prova ad uscire c'è.DELLAVALLE 6.5 - Regge bene contro un attacco di livello. (dal 85' Domanico sv)CITI 6.5 - Il Sassuolo prova a creare, ma a parte qualche potenziale pericolo lui e Dellavalle tengono in piedi il muro senza soffrire.ROUHI 7 - Il capocannoniere del campionato agisce dalle sue parti, ma si vede poco. Bella prova. (dal 85' Moruzzi sv)MARESSA 6 - Si vede poco (dal 67' NONGE 7 - Lo strappo per il 3-0 parte da lui, entra per creare scompiglio e dare brio. Ci riesce)RIPANI 6.5 - Corse e intensità, tiene sempre.PISAPIA 6.5 - Dopo 45' complessi nella gestione, la Juve si alza e trova le giuste geometrie. Utile nelle due fasi.HASA 7 - E' l'unico ad esserci per tutti i 90', soprattutto nel primo tempo la Juve dipende dal suo talento.YILDIZ 6 - Nel pacchetto offensivo è quello che brilla meno. Opaco, ma se si accende fa la differenza. (dal 74' MANCINI 7 - Ingresso con gol in pochi minuti e partita in ghiaccio)TURCO N. 8.5 - Due gol bellissimi. Belli e pesanti. In campionato fanno 11, un'altra bella notizia. (dal 67' ANGHELE' 6.5 - Entra con la testa giusta)ALL. MONTERO 7.5 - Non era facile assorbire la botta dopo l'eliminazione in Youth League e invece la sua squadra esce alla distanza. Indicazioni costanti, gioco e personalità. Una vittoria rotonda e meritata. Un punto di ripartenza.