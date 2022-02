1







di Marco Amato, inviato a Vinovo

La Juventus Primavera dà continuità alla vittoria del Derby e, tra le mura amiche di Vinovo, vince 2 a 0 contro il Sassuolo. Oltre il risultato, ottima la prestazione dei bianconeri che, nel primo tempo, giocano bene e creano diverse occasioni e, nel secondo, sono capaci di chiudersi e soffrire, pur concedendo poco e nulla. Altra ottima notizia, con i tre punti guadagnati questa sera è riuscita l’operazione sorpasso, proprio ai danni del Sassuolo che era avanti di un punto in classifica. Di seguito le pagelle del match:





SENKO 6.5 - Il Sassuolo lo impegna nel secondo tempo, lui risponde presente



SAVONA 6 - Dopo l'infortunio di Nzouango viene spostato al centro, all'inizio soffre e fa qualche errore, poi prende le misure e chiude gli spazi



CITI 6.5 - Coperture difensive e prima costruzione: in entrambe le fasi è impeccabile



NZOUANGO SV - Dopo poco più di 10 minuti è costretto al cambio, la speranza è che non sia nulla di grave (Dall' 11' HASA 6.5 - Contributo preziosissimo nelle transizioni offensive: velocità e palla incollata al piede per ribaltare l'azione) (Dall'82' MARESSA sv)



ROUHI 6 - Soffre le avanzate avversarie, ma riesce sempre a metterci una pezza. Non rimane, però, spazio ed energie per provare a spingere



MULAZZI 6.5 - A tutta fascia, con la consueta energia, con la solita classe ed eleganza BONETTI 6.5 - Ormai una certezza nel ruolo di centrale di centrocampo, anche oggi partita di grande pulizia tecnica, oltre che di aiuto in fase difensiva (Dall'82' DORATIOTTO SV)



TURICCHIA 7 - Il jolly che ogni allenatore vorrebbe avere a disposizione. In ruoli diversi, quello che non cambia mai è la determinazione, la grinta, la corsa e il sacrificio. Oggi in mezzo al campo, fa da diga e da incursore: insomma, è ovunque



ILING 7 - Con il gol che sblocca il risultato, dà continuità alle reti del Derby. Un'altra buona prestazione, oltre lo score. Se, per l'appunto, trova anche la continuità, può esplodere da un momento all'altro: i mezzi ci sono tutti



MBANGULA 6.5 - Le sue accelerazioni costringono la difesa sul posto e i neroverdi a rincorrere: Sembra, però, ancora un po' slegato dal gioco collettivo



CHIBOZO 7.5 - Gioca tantissimi palloni, la sua posizione tra le linee fa male alla difesa del Sassuolo ed è un fattore per i bianconeri. A questo unisce sacrificio e corse in fase difensiva. Dulcis in fundo, il gol del 2 a 0: inizia l'azione e si butta in area per concluderla



All. BONATTI 7 - Quello che si nota, seguendo la Primavera con continuità, oltre a idee di gioco ben precise, è una costante crescita dei singoli. Creazione di valore. Questo l'obiettivo, e in campo si vede.