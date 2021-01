4







di Marco Amato inviato da Vinovo

Ottima ripartenza della Juve Primavera che vince 4 a 0 contro il Sassuolo . Prestazione da squadra padrona dei propri mezzi che non ha concesso occasioni pericolose agli avversari se non in un frangente del secondo tempo dove è calata l'attenzione. Per il resto, un buon (secondo) inizio.



GAROFANI 6.5 - Poco impegnato dagli avversari, alcuni errori con la palla tra i piedi



LEO 7 - Copre e poi concede sempre la sovrapposizione sulla fascia destra, si inserisce e mete alcuni cross pericolosi



DE WINTER 6.5 - Partita non complicata, gestita magistralmente



NZOUANGO 7 - Spesso dai suoi piedi passa la prima costruzione, è dotato tecnicamente e permette alla squadra di salire subito



NTENDA 6.5 - Una buona gara nelle due fasi, qualche sbavatura che, però, non compromette la prestazione (Dall'81' TURICCHIA 6 - Una manciata di minuti ben gestiti)



SOULE 6.5 - Quando tocca palla illumina il campo da gioco di Vinovo, il problema è che lo fa poco, dovrebbe essere più coinvolto (Dal 72' COTTER 7 - Segna il 3 a 0 con un'azione magistrale e una conclusione precisa al millimetro) MIRETTI 7 - Parte bene, poi commette un paio di errori in costruzione che gli fanno perdere fiducia. Nel secondo tempo fa partire l'azione del raddoppio ed è freddo dagli undici metri



BARRENECHEA 7 - Non si capisce se il suo è un ritmo compassato o se eccede in tranquillità, dare la palla nei suoi piedi significa affidarsi ad una cassaforte (Dall'81' OMIC 6 - pochi minuti con ordine e senza errori)



ILING-JUNIOR 6.5 - Parte da sinistra per accentrarsi e andare a riempire l'area di rigore. Qualche buon inserimento, spreca un'ottima occasione nel primo tempo ma nel secondo fa tutto bene nella rete del raddoppio



SEKULOV 6.5 - Volenteroso e coraggioso nel cercare varchi in mezzo alla difesa del Sassuolo. Ogni tanto dovrebbe alzare di più la testa e fraseggiare con il compagno più vicino. Si fa trovare pronto nel firmare il raddoppio (Dall'81' HASA 6 - Entra,m corre e si guadagna il rigore)



CHIBOZO 7 - Corsa, dinamismo e potenza a servizio della squadra di Bonatti. Nel gol dell'1 a 0 dimostra tecnica e precisione: un colpo da biliardo. (Dal 38' BONETTI 5.5 - Non riesce ad entrare in partita e fallisce una buona occasione sul finire del primo tempo)



All. BONATTI 7 - La squadra non appare arrugginita dopo il lungo stop, anzi. Il lavoro in questi mesi è stato fatto e si vede.