di Marco Amato inviato a Vinovo

Dopo la sfida di mercoledì in Coppa Italia terminata 2 a 1 per i bianconeri, si ripropone lo scontro tra Juventus Primavera e Sampdoria. La squadra di Andrea Bonatti sta attraversando uno stato di forma eccezionale ed è intenzionata ad allungare a quattro la striscia delle vittorie consecutive in campionato. In questo momento, l'Under 19 bianconera si trova al secondo posto in classifica, a 5 lunghezze di distanza dalla Roma. Di fronte una Sampdoria che si è già dimostrata squadra da temere. Dalla sfida di oggi si vedrà chi ha imparato di più dal confronto di mercoledì.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Juventus Primavera (4-4-2): Senko; Leo, Fiumanò, Nzouango, Ntenda; Iling, Miretti, Omic, Soule; Da Graca, Sekulov. A disp. Daffara, Verduci, De Winter, Turicchia, Maressa, Ledonne, Cerri, Cotter, Bonetti, Hasa, Sekularac, Galante. All. Bonatti

Sampdoria: Avogadri; Aquino, Obert, Yepes, Angileri, Giordano, Ercolano, Siatounis, Prelec, Trimboli, Di Stefano. A disp. Saio, Zovko, Napoli, Somma, Marrale, Brentan, Sepe, Montevago, Krawczyk, Yay Mpie, Hermansen, Gaggero. All. Tufano



Arbitro: Sig. D'Ascanio della sez. di Ancona



Segui la diretta testuale su ilbianconero.com: