Tocca alla. In campo oggi la sfida di campionato contro la: tocca vincere per tornare ad ambire ai primi posti in classifica.12' - Altra occasionissima per la Samp, che libera il sinistro di Pozzato all'altezza del dischetto. Palla out di niente.8' - Super occasione per la Samp: propone da sinistra Pozzato, arriva Porcu puntuale ma colpisce il palo.1' - Calcio d'inizioTantalocchi, Villa, Migliardi, Pozzato, Montevago, Porcu, Miettinen, Segovia, Ivanovic, Aquino, UbertiAll.: Tufano.Daffara, Valdesi, Rouhi, Dellavalle, Doratiotto, Strijdonck, Hasa, Mbangula, Anghelé, Citi, ManciniAll.: Montero