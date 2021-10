La Juventus Primavera riparte in campionato con i 3 punti. Sampdoria battuta 1 a 0 al 90', di seguito le pagelle del match:- Tempismo perfetto negli interventi, nel primo tempo è soprattutto grazie a lui se i bianconeri chiudono senza prendere gol. Nella ripresa para un rigore e compie un miracolo su Leonardi: determinante!- Bene in copertura, un po' timido nel salire nella ripresa. Nel secondo tempo però, sale di intensità e sfiora il gol del vantaggio- Rientra da titolare dopo il brutto infortunio al ginocchio. Dopo i primi minuti di assestamento, la sua prestazione sale di livello e compie alcuni interventi decisivi nei pressi dell'area (Dal 46'- Troppo leggero su Leonardi, per fortuna dietro c'è un super Senko)- Molto confusionario, a tratti. Soprattutto quando c'è da iniziare l'azione. In fase difensiva qualche sbavatura, pur non commettendo grossi errori- Le sue discese sulla sinistra fanno paura alla difesa avversaria, dai suoi piedi nasce più di un'occasione pericolosa- Troppo spesso lontano dal vivo del gioco, nel primo tempo. Nella ripresa si divora due gol: errori pesanti- Ordinato, ma senza brillare- Generoso, corre tanto da una parte all'altra, ma, nel complesso, il suo apporto non è sufficiente (Dal 75' ILING s.v.)- Nella prima parte del match aiuta a legare i reparti, progressivamente sparisce dal gioco. Il tocco per Maressa, a inizio secondo tempo, è delizioso. Da qui la sufficienza. (Dal 58'- Non riesce a dare il suo apporto)- Fa un lavoro importantissimo, quando scende per andare a stoppare palla, far salire la squadra o prendere il fallo. Nel primo tempo fallisce una buona occasione, Aquino è più bravo di lui nell'uno contro uno. Nella ripresa cambia posizione e diventa pericoloso dalla destra, una spina nel fianco blucerchiato (Dall'87'- Entra e risolve la partita: what else?)- La sua qualità è fondamentale nello sbloccare la manovra bianconera. Una luce che illumina, in mezzo a tanto grigiore (Dal 75' SEKULARAC s.v.)- Rimane legato ai propri principi di gioco, anche se il nuovo gruppo deve ancora lavorare per farli suoi e la manovra ne risente. Nella ripresa, più che nel primo tempo, si vede una buonissima Juve