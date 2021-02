1







di Marco Amato inviato a Vinovo

Quarta vittoria consecutiva per la Juventus Primavera che batte 2 a 1 la Sampdoria e passa il turno di Coppa Italia. Reti di Cerri, opportunista come un vero numero 9 deve essere, e Barrenechea, ancora una volta glaciale dagli undici metri



SENKO 6.5 - Non esattamente la migliore delle sue prestazioni, all'ultimo minuto compie un paio di parate decisive



LEO 6 - Più timido del solito, non spinge come di consueto sulla fascia



DE WINTER 5.5 - Diverse sbavature in marcatura e in fase di impostazione



NZOUANGO 7 - Un muro, vince i confronti diretti con l'avversario e ha la meglio di Montevago che, fisicamente, è un cliente tutt'altro che semplice da gestire



VERDUCI 6 - Qualche buon anticipo ma anche un po' di imprecisione con il pallone tra i piedi



OMIC 7 - Un ottimo cambio di gioco da il là all'azione dell'1 a 1, prova a far male dalla distanza BARRENECHEA 7 - Ancora una volta glaciale dal dischetto, porta in vantaggio i bianconeri (Dal 61' MIRETTI 6 - Ordinato, detta i tempi)



TURICCHIA 8 - Un motorino instancabile nel centrosinistra, mette l'assist per il pareggio e conquista il rigore del 2 a 1 (SOULÈ s.v. - pochi minuti in campo per lui)



DA GRACA 5.5 - Fatica a entrare nel vivo del gioco, riceve pochi palloni per poter andare a far male nell'area avversaria (dal 61' COTTER 5.5 - Ha due volte l'occasione per segnare il 3 a 1 ma è impreciso)



BONETTI 6 - Tra Cerri e Da Graca, scende di qualche metro per fare da raccordo ma spesso viene scavalcato e gioca pochi palloni. Il bel pallone per Cerri sul finire del secondo tempo vale la sufficienza (Dall'82' MARESSA s.v. - Esordio stagionale)



CERRI 7 - Segna l'1 a 0 con un gol da vera prima punta dove mette in mostra potenza e prontezza di riflessi (DAll'88' SEKULARAC s.v. - Una manciata di minuti a disposizione)



All. BONATTI 7 - Cambia modulo, cambia uomini in campo ma il risultato è sempre la vittoria