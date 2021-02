2







di Marco Amato, inviato a Vinovo

Brutta sconfitta della Juve Primavera che perde 4 a 1 contro la Sampdoria. Giornata negativa, in tutti i sensi e in tutti i reparti. Bravo Senko in più occasione a tenere a galla la Juve e Da Graca che può sbagliare una volta ma alla seconda occasione mette la palla in rete.



SENKO 7 - Tante parate decisive, non poteva fare di più sui gol subiti



LEO 6 - Schiacciato, non riesce a spingere e a dare una mano alla manovra offensiva



FIUMANO' 6.5 - Ottimo esordio, personalità e interventi puliti a interrompere l'azione avversaria



NZOUANGO 5.5 - Prova non sufficiente, soffre troppo le avanzate delle punte avversarie



NTENDA 5.5 - Dalla sua parte la Samp trova spazio per far male (Dall'80' TURICCHIA s.v. - Pochi minuti a match concluso)



SEKULOV 7 - La Juve fatica a costruire la manovra offensiva, il suo ruolo di percussore è prezioso per provare a spaccare la partita. Firma l'assist per Da Graca OMIC 6 - Prova a mettere ordine e lotta in mezzo al campo, ma in mediana oggi si soffre (Dal 52' CERRI 6 - Lotta e fa di tutto per riaprire la partita)



MIRETTI 5.5 - Maldestro nell'azione che porta al rigore. Dall'episodio in poi non riesce a dare il solito apporto



ILING 6.5 - Un paio di buoni spunti davanti, sfiora il gol e l'assist per Da Graca. Un recupero miracoloso nel secondo tempo fa sì che la partita non finisca anzitempo (Dal 72' MARESSA 5.5 - Non riesce a trovare spazi per far male)



SOULE 5.5 - Non entra in partita e tocca pochi palloni (Dall' 80' HASA 6 - Un bel tiro dalla distanza prova a impegnare la Sampdoria)



DA GRACA 7 - Ha due occasioni per segnare, la prima non va ma alla seconda dimostra di avere l'istinto del killer (Dal 72' SEKULARAC 5.5 - Non impegna la difesa avversaria)



All. BONATTI 6 - Dopo 4 vittorie consecutive, 3 in campionato, arriva una brutta caduta. L'importante è che la squadra sappia rialzarsi già dalla prossima