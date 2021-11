Torna in campo la Juventus Primavera, dopo la travolgente vittoria di Londra contro il Chelsea, e lo fa tra le mura amiche di Vinovo. Qui, a partire dalle 13, i giovani bianconeri tenteranno di rallentare la corsa della Roma capolista in solitaria del campionato e squadra da battere per il finale di stagione.: 1-1: (Turco 1', Volpato 34'): Senko; Savona, Fiumanò, Nzouango, Turicchia; Chibozo, Omic, Bonetti, Iling; Turco, Cerri. ​. Scaglia, Ratti, Rouhi, Doratiotto, Solberg, Ledonne, Dellavalle, Mbangula, Sekularac, Galante, Maressa.. Bonatti: Mastrantonio; Ndiaye, Tripi, Keramitsis; Missori, Faticanti, Tahirovic, Rocchetti; Volpato; Voelkerling, Cherubini.. Berti, Baldi, Oliveiras, Di Bartolo, Dicorato, Ngingi, Louakima, Bianchino, Pagano, Verrengia, Padula, Pellegrini.. De Rossi: Sig. CarrioneINTERVALLO45' - Bellissima azione di Iling che stoppa e libera il tiro dalla distanza, conclusione poco sopra la traversa42' - Conclusione incrociata di Cerri, tiro potente ma la palla vola alta34' - GOL ROMA, Volpato trasforma dal dischetto34' - RIGORE fischiato alla Roma per tocco di mano di Turicchia32' - Tiro dalla distanza di Tahirovic, anche deviato, e paratona di Senko che gli nega il pari24' - La Roma prova a fare la partita, la Juve controlla, non rischia e tenta le ripartenze. Grande equilibrio fin qui11' - Colpo di testa di Voelkerling dentro l'area, pericolo sventato1' - GOL JUVE, imbucata di Chibozo buca la difesa giallorossa, Turco a tu per tu con il portiere non sbaglia1' - Fischio d'inizio del match