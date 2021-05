di Marco Amato, inviato a Vinovo

Dopo la vittoria contro la Sampdoria capolista, la Juventus Primavera torna in campo oggi per un altro big match contro la Roma di De Rossi. All'andata - l'ultima gara prima della sospensione del campionato - ci fu una netta vittoria dei giallorossi; nonostante questo, la compagine di Bonatti fece intravedere qualcosa di buono. Un girone dopo, la Juventus arriva alla partita nel suo picco di forma, mentre la Roma è apparsa un po' in difficoltà. Se i giovani bianconeri dovessero riuscire a portare a casa i tre punti, opererebbero il sorpasso in classifica a danno dei capitolini.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Juventus: In attesa

Roma: In attesa



Arbitro: signor Marco Acanfora della sezione di Castellamare di Stabia​



Segui la diretta testuale su ilBianconero.com (a partire dalle 13):