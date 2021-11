La Juventus Primavera pareggia 2 a 2 contro la capolista Roma. Buona la prova dei bianconeri, che soffrono, vanno in vantaggio due volte e nel finale continuano a spingere, pur non trovando il 3 a 2. Di seguito le pagelle del match:- Nel primo tempo, paratona all'angolino su Tahirovic, qualche errore con palla tra i piedi ma quella parata è determinante, così come l'attenzione che ci mette in tutta la partita- Soffre tanto, dalla sua parte la Roma trova troppo spesso il fondo e l'occasione per mettere il pallone nel mezzo. Con il passare del tempo, però, la prestazione migliora e riesce anche a dare un contributo importante in avanti- Ottima la sua prova, tra i migliori in campo, fino all'azione del 2 a 2. In quel caso ha grandi responsabilità. Detto in termini tecnici: Voelkerling​ se lo mangia. In ogni caso, merita la sufficienza (Dal 79' DELLAVALLE sv)- Nel complesso una buona gara, attenta. Qualche sbavatura, però, che rischia di diventare pericolosa- Regge bene botta quando i giallorossi provano a sfondare dalla sua parte e offre un contributo alle ripartenze. Sfortunato nell'occasione del rigore- Nell'insolito ruolo di esterno, fa valere la sua generosità dando una mano con i raddoppi. Molto bravo nell'imbucata che porta al gol di Turco (Dal 46'- Una buona prova, tanta quantità e una spruzzata di qualità)- Disseppellisce l'ascia di guerra e battaglia in mezzo al campo, oltre a questo è spesso il primo ad avviare l'azione- Con palla tra i piedi, riesce a rallentare il ritmo e togliere l'inerzia alla Roma. In fase difensiva, però, spesso viene messo nel mezzo dal palleggio della Roma. Nella ripresa, con ritmi più lenti, la sua qualità diventa un fattore- Alcune cose buone, buonissime. Ma nel corso del match è molto incostante e sparisce dal vivo del gioco. Meglio nei secondi 45', quando si prende più responsabilità e gioca più palloni, con qualità (Dal 79' MARESSA sv)- A lui è affidato il compito di tenere palla alta e cercare i compagni che si buttano sugli esterni. Fino al primo pezzo andiamo discretamente bene, per il resto tante imprecisioni ed errori tecnici. Nel secondo tempo, però, piazza la zampata per il 2 a 1: da rapace d'area- Freddo come la temperatura su Vinovo, glaciale. A tu per tu con il portiere le gambe non tremano e l'1 a 0 è un gol da bomber di razza (Dal 63'- Fatica ad entrare nel vivo del gioco)- Può esserci rammarico, per essere stati due volte in vantaggio. Ma quello di oggi è un buon punto e la squadra ha saputo fare una partita di sacrificio, limitando le offensive avversarie