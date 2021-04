Dopo l'ottima vittoria contro la capolista Sampdoria, la Juventus Primavera torna in campo sabato per un'altra sfida al vertice: quella contro la Roma. La squadra di Bonatti sta attraversando un periodo di forma eccezionale e la gara contro i giallorossi, in caso di vittoria, potrebbe valere il sorpasso in classifica. A fischiare l'inizio della partita - in programma alle 13 all'Ale e Ricky di Vinovo - sarà il signor Marco Acanfora della sezione di Castellamare di Stabia, coadiuvato da Massimiliano Bonomo di Milano e Giorgio Lavera di Lodi.