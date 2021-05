di Marco Amato, inviato a Vinovo

La Juve Primavera raggiunge al novantesimo il pari per 2 a 2 contro la Roma. Un'ottima prestazione e un pareggio che arriva più che meritato per i ragazzi guidati da mister Bonatti.



GAROFANI 6.5 - Sui gol subìti non può nulla; compie diversi interventi importanti



LEO 5.5 - Non particolarmente brillante, spinge poco rispetto al solito e compie diversi errori con palla al piede (Dal 65' MULAZZI 6.5 - Cambia passo sulla destra e crea occasioni pericolose con le sue avanzate)



DE WINTER 6.5 - Sempre attento e preciso in copertura, qualche sbavatura in costruzione



RICCIO 7.5 - Una roccia: non lascia spazio al diretto avversario e va spesso in anticipo. Freddo come il ghiaccio nell'occasione del pareggio



NTENDA 6.5 - Attacca costantemente sulla fascia destra e mette in mezzo un paio di palloni che chiederebbero solo di essere spinti in porta (Dall'80' CHIBOZO 6.5 - Rientra dopo diversi mesi ai box, dà brio alla manovra offensiva e si rende più volte pericoloso)



SOULE 6 - Dopo un brutto inizio, cresce con il passare del tempo: si prende maggiori responsabilità e cerca la palla, pur non riuscendo ad essere determinante. Nel secondo tempo fallisce un'occasione clamorosa



MIRETTI 7.5 - Vede e serve i compagni su traiettorie che altri nemmeno immaginano; a questo aggiunge il solito - ma sempre importante - contributo in copertura. Fondamentale il suo taglio in occasione del 2 a 2



BARRENECHEA 6.5 - Gamba incollata al terreno, in alcuni momenti manca in reattività e velocità. La sua prova, però, è più che positiva nella gestione del pallone



ILING 6 - Diversi errori tecnici che permettono alla Roma di recuperare palla. Cresce nel secondo tempo, da uan sua sgroppata nasce il 2 a 1 della Juve (Dal 74' TURICCHIA 6.5 - C'è da spingere per cercare il pareggio e lui mette in mezzo palloni pericolosi in serie)



SEKULOV 6 - Qualche buono spunto, ma per ampi tratti sparisce dal vivo



DA GRACA 6 - Nella prima parte del primo tempo avverte un problema alla schiena che ne limita i movimenti, fallisce occasioni non da lui (Dal 46' CERRI 7.5 - Entra, segna, fa l'assist del pari e cambia volto alla manovra offensiva)



All. BONATTI 7 - Ennesima buonissima prestazione della squadra che continua a crescere giocando bene