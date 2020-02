di Cristiano Corbo, inviato a Vinovo

Quattro pareggi di fila per la Juve Primavera, che tra Fiorentina in Coppa Italia (due volte), Cagliari e Inter non vince praticamente dal primo febbraio: quel 2-1 con l'Atalanta, quasi insperato, rappresenta oggi l'ultimo risultato pieno dei ragazzi di Zauli. Ebbene, questa mattina l'opportunità di sovvertire questa tendenza: all'Ale&Ricky di Vinovo arriva il Pescara. A partire dalle 10, tutti pronti a Vinovo: c'è l'Under 19 in campo.



LA CRONACA

9' - Azione solitaria di Moreno: il destro, deviato, finisce di poco fuori.

7' - Si fa vedere il Pescara: grande azione di Pavone, para Israel.

4' - Ecco Sene: il destro è fuori, largo. Ma che azione sulla destra di Ntenda.

1' - Inizia il match



JUVENTUS-PESCARA 0-0

Juventus: Israel, Ntenda, Anzolin, Leone, Dragusin, Vlasenko, Tongya, Ahamada, Sene, Moreno, Sekulov. A disp: Garofani, Raina, Riccio, Gozzi, Barrenechea, De Winter, Da Graca, Omic.

Pescara: Sorrentino, Martella, Diallo, Camilleri, Marafini, Quacquarelli, Tringali, Diambo, Belloni, Pavone, Masella. A disp: Klan, Dumbravanu, Paolilli, Longobardi, De Marzo, Tamborriello, Mercado, Chiarella.

Arbitro: Di Marco di Ciampino