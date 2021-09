CAMPIONATO PRIMAVERA, 3^ GIORNATAJUVENTUS - NAPOLI 1-2(10' Chibozo, 26' e 95' Ambrosino)Juve (4-4-2): Senko; Savona, Nzouango (84' Maressa), Muharemovic, Mulazzi; Hasa (84' Strijdonck), Omic, Ledonne (76' Citi), Sekularac (63′ Mbangula); Turco (63′ Galante), Chibozo. All. Bonatti. A disp: Scaglia, Daffara, Bonetti, Iling, Fiumano, Doratiotto, Dellavalle. All. Bonatti.Napoli (3-5-2): Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo; Di Dona (57′ Marchisano), Vergara, Saco (64′ Toure), Spavone (81' Gioielli), De Marco (57′ Giannini); D’Agostino (81' Marranzino), Ambrosino. A disp: Pinto, Pesce, Cioffi, Mane, Mercurio. All. Frustalupi.Arbitro: Di Graci, di ComoAMMONITI: Spavone (N), Costanzo (N), Muharemovic (J)ESPULSO Chibozo (J) rosso diretto, Toure (N) doppia ammonizione