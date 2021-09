Una Juventus Primavera beffata dal pareggio di ​Malmö in Youthe League ma rinvigorita dal rientro in organico di diversi infortunati, e carica per il debutto casalingo in questa stagione, riceve al campo di Vinovo il Napoli di mister Frustalupi.



Ma arriva un ancor più clamoroso risultato: una sconfitta per 2-1 dopo essere passata in vantaggio!

Juventus (4-4-2): Senko; Savona, Nzouango, Muharemovic, Mulazzi; Hasa, Omic, Ledonne, Sekularac; Turco, Chibozo.



Napoli (3-5-2): Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo; Di Dona, Vergara, Coli Saco, Spavone, De Marco; D'Agostino, Ambrosino.





95' - GOL NAPOLI, incredibile! Con la Juve tutta riversata in avanti, Ambrosino scappa a Muharemovic e sfonda la rete a tu per tu con Senko



94' - Clamorosa occasione Napoli! Contropiede 3 contro 1, Ambrosino restituisce al neoentrato Marranzino che deve solo scaraventarla dentro... e prende il palo



91' - Mbangula prova a rifarsi, porta palla al limite e prova il diagonale rasoterra, palla fuori



88' - Occasionissima Juve! Palla in mischia nell'area napoletana, Mbangula da pochi passi strozza il tiro e Idasiak se la ritrova in braccio



78' - ESPULSO TOURE! Sul ribaltamento di fronte, il centrocampista neoentrato e appena ammonito blocca irregolarmente una ripartenza della Juve: seconda ammonizione e rosso



77' - Mentre nella Juve entra anche Citi, grande occasione Napoli con D'Agostino che taglia a difesa juventina e con un diagonale rasoterra impegna Senko alla parata in allung



72' - Occasionissima Juve! Punizione dalla trequarti, palla spizzata e sul secondo palo Nzouango interviene in spaccata: palla fuori di un niente



69' - Ora la Juve è in affanno, Ambrosino sfonda e prima Muharemovic e poi Senko chiudono in extremis



62' Ambrosino sfonda a destra e arriva a tu per tu col portiere bianconero, ma poi sbaglia la misura del tocco sotto.

Pochi minuti prima, Frustalupi ha cambiato i due quinti del suo centrocampo, mentre nella Juve esce uno stremato Turco ed entra Mbangula



53' - Travesa Juve! Destro di Omic dal limite che si stampa sul legno



50' - Il secondo tempo inizia senza cambi, con la Juve che schiera un 4-4-1 e proprio l'unica punta rimasta, Turco, sfiora il gol mandando alto di poco, di testa su cross di Savona



45' - Il primo tempo si chiude con un batti e ribatti in area napoletana senza conseguenze, la Juve dovrà affrontare tutto il secondo tempo in inferiorità numerica



35' - ESPULSO CHIBOZO per un colpo a palla lontana a Costanzo, il quale però sembra crollare a terra per un tocco davvero leggero dell'attaccante della Juve



32' - Juve blanda, il Napoli affonda: cross dalla destra, Ambrosino prende il tempo a Nzouango e di testa la spedisce di pochissimo a lato



26' - PARI NAPOLI, D'Agostino in campo aperto sfugge a Nzouango e la mette bassa per Ambrosino, freddo a trafiggere Senko rasoterra



25' - Forcing Juve alla ricerca del raddoppio, serie di cross e contro-cross che per poco non trovano le correzioni di Turco e Chibozo



21' - Si affaccia il Napoli: Ambrosino riceve dai 20 metri e lascia partire un destro a giro per tenuto in tuffo da Senko



15' - Chibozo per poco non punisce un disattento Costanzo, ci vuole la tempestiva uscita bassa di Idasiak per impedire la doppietta



10' - VANTAGGIO JUVE! Punizione Omic, grande risposta del portiere sul suo palo, Savona lesto però a rimettere dentro e CHIBOZO da mezzo metro corregge in rete



8' - Chibozo prima e Turco poi provano a sfondare, la folta retroguardia napoletana respinge le loro incursioni sul più bello



2' - Partiti! La Juve sembra propensa a fare gioco, il Napoli ad aspettare e ripartire