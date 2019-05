La Juventus Primavera ospita il Napoli nella gara che chiude l'anno, ma che al suo fischio d'inizio non porta con sè grandi obiettivi: i bianconeri, infatti, sono rimasti esclusi dai playoff e senza qualificazione hanno affrontato l'ultimo turno. Pochi pensieri ma tanta voglia di far vedere qualcosa di speciale... ed ecco il risultato.Qui, su ilBianconero.com, la diretta della gara:7' Frederiksen​, 24' Makoun, 29' Fagioli, 90' MarkovicJuventus (4-3-3) - Siano; Rosa, Vlasenko, Capellini, Anzolin; Morrone, Makoun, Fagioli; Frederiksen, Markovic, Sene.A disp. Sava, Pinelli, Bandeira, Francofonte, Leone, Pereira Serrao, Gozzi, Di Francesco, Petrelli, Monzialo. All. BaldiniNapoli (3-4-1-2) - Idasiak; Perini, Esposito, Manzi; Zanon, Mamas, Lovisa, Mezzoni, Labriola; Palmieri, Sgarbi.