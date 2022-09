Ai microfoni di Juventus Tv l'allenatore dellaPrimavera Paoloha commentato il pareggio dei suoi ragazzi, fermati 1-1 sul campo del Verona. "È stata una partita che avremmo onestamente meritato di vincere - ha detto Montero - contro una squadra forte, fisica e su un campo difficile. Sono molto contento di come i ragazzi hanno reagito alla batosta di mercoledì e anche di come si sono comportati i giocatori che finora avevo impiegato meno: è un messaggio importante, mi mettono in difficoltà con le loro prestazioni e adesso fare la formazione per mercoledì sarà difficile per me. Giocheremo contro i campioni in carica della Youth League, una partita che vogliamo vincere".