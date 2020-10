di Cristiano Corbo, inviato a Vinovo

Una bella vittoria contro l'Empoli, ora un match di cartello per tracciare la strada. La Juventus Primavera riparte all'Ale&Ricky di Vinovo: dalle 13, il fischio d'inizio della sfida di campionato contro il Milan, neopromosso.



CRONACA



17' - Ci prova Da Graca: tiro ribattuto.



13' - Occhio a Tonin: sul cross dalla destra, piattone di prima intenzione che termina di poco a lato.



11' - Grande discesa di Ntenda sulla sinistra: serve Bonetti sulla corsa, ma il mancino del bianconero è centrale. E Jungdal devia comodamente in angolo... 6' - Destro di Leo dalla distanza: para facilmente Jungdal.



5' - Primo tentativo rossonero: Olzer prova il sinistro dal limite. Ribattuto.



1' - Inizia il match



JUVE-MILAN 0-0

Juventus (4-2-3-1): Garofani, Leo, Riccio, De Winter, Ntenda; Miretti, Barrenechea; Sekulov, Bonetti, Iling; Da Graca. All. Bonatti. A disp. Senko, Raina, Nzouango, Mulazzi, Pisapia, Turicchia, Omic, Cerri, Cotter, Soule, Hasa, Verduci.

Milan (4-3-3): Jungdal; Stanga, Oddi, Brambilla, Tahar, Michelis, Di Gesù, Mionic, Tonin, Olzer, Capone. All. Giunti. A disp. Moleri, Desplanches, Obaretin, Grassi, Cretti, Robotti, Bright, Signorile, El Hilali

Arbitro: Marini di Trieste





Segui la diretta testuale su IlBianconero.com