Dal sito ufficiale della JuveIl prossimo avversario delladi Mister Paoloè il. I bianconeri sono a caccia della prima vittoria in Europa e oggi, martedì 4 ottobre, proveranno a conquistarla contro gli israeliani che attualmente li precedono in classifica. Il match sarà LIVE su Juventus TV, con fischio d'inizio alle ore 14.00.Di seguito la lista dei giocatori a disposizione per la sfida di Vinovo.2 Valdesi3 Rouhi4 Huijsen5 Dellavalle6 Doratiotto7 Strijdonck9 Turco N.10 Hasa12 Vinarcik13 Turco S.15 Domanico16 Ripani17 Galante19 Yildiz21 Anghelè22 Nonge Boende29 Maressa30 Daffara31 Mancini34 Piras