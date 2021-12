Poca precisione in fase finalizzativa. Si può riassumere semplicemente così, la partita della Juventus Primavera che pareggia 1 a 1 contro il Lecce. Nel complesso, una prestazione buona, non eccellente, con alcuni ottimi spunti ma condizionata dai tanti, tantissimi, errori commessi negli ultimi metri. Due punti persi, più che un punto guadagnato.: 1-1: (Vulturar​ 56', Iling 57'): Borbei, Russo, Nizet, Salomaa (Scialanga 78'), Vulturar, Back (Garrozzo 90'), Pascalau, Macri, Torok, Gonzalez, Daka (Trezza 73').. Bufano, Dreier, Gallorini, Oltremarini, Coqu, Lippo.​. Grieco.​: Senko; Savona, Nzouango, Fiumanò, Turicchia; Chibozo, Omic, Sekularac (Bonetti 46'), Iling (Strijdonck 85'); Cerri (Mbangula 46'), Turco.. Scaglia, Ratti, Mulazzi, Rouhi, Doratiotto, Solberg, Ledonne, Dellavalle.. Bonatti: Turco (J), Sekularac (J), Bonetti (J), Nizet (L), Vulturar (L): sig. Luigi Catanoso della sezione di Reggio Calabria​FISCHIO FINALE90' - Bellissimo stop volante di Turco che salta l'avversario, ma il tiro è debole72' - SBAGLIA CHIBOZO, rigore fuori72' - RIGORE JUVE, Turco steso in aria57' - GOL JUVE, Turco mette in mezzo per Iling che dal dischetto pareggia56' - GOL LECCE, Vulturar da punizione diretta porta in vantaggio i salentini49' - Forcing della Juve, conclusione ravvicinata di Chibozo e ancora una volta Borbei blinda la porta48' - Tacco di Turco a smarcare Mbangula che, anche questa volta, non è preciso e tira fuori46' - Chibozo serve Mbangula sul dischetto del rigore, la conclusione, dal dischetto del rigore a porta vuota, è completamente fuori misura46' - Inizia il secondo tempoINTERVALLO40' - A tu per tu con Borbei, Turco conclude ma trova l'ottima opposizione del portiere salentino30' - Colpo di testa di Gonzalez, palla che fa tremare la traversa bianconera27' - Ottima parata di Senko su tiro velenoso di Back che rimbalza sul ghiaccio e prende velocità20' - Bella imbucata di Cerri per Turco, Borbei para la conclusione ravvicinata dell'attaccante bianconero15' - Azione personale e conclusione di Chibozo, tiro centrale10' - Primi dieci minuti senza troppe emozioni: i bianconeri tengono palla, senza trovare la via del gol1'- Si parte