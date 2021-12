La Juventus Primavera non riesce a tornare alal vittoria in campionato e pareggia 1 a 1 contro il Lecce. Di seguito le pagelle del match:- Non sembra essere scevro da colpe sull'1 a 0 del Lecce; peccato perché fino a quel momento la solita ottima prova- Bene difensivamente, non particolarmente coinvolto in avanti- Maldestro negli interventi in area, sul gol dell'1 a 0 è posizionato male e il tentativo di intervento manda fuori giri Senko dietro di lui- Prova autorevole, rischia poco e niente- Sembra averne meno rispetto al solito, la spia della benzina è rossa e segnala la riserva- Con i suoi strappi scombina le carte della difesa leccese, crea tanto, con un po' di precisione in più in fase realizzativa la sua prova sarebbe ottima. Da dimenticare il rigore sbagliato- La squadra ruota intorno a lui: detta i tempi e, come al solito, il suo apporto in fase di interdizione è imprescindibile- Ancora a centrocampo, ancora una buona prova. Magari senza particolari spunti, ma Bonatti potrebbe avergli fatto un regalo di Natale anticipato, spostandolo qualche metro dietro alla solita posizione (Dal 46'- Prova ad alzare il livello della giocata, ma il Lecce è bravo a respingere)- Freddo e preciso nel gol che porta al pari, per il resto qualche accelerata ma non è la migliore delle sue prestazioni (Dall'85' STRIJDONCK sv)- Bene il lavoro di sponda spalle alla porta, non ha grandi occasioni per migliorare il suo score (Dal 46'- Entra e dopo pochi minuti divora due gol, poi, lentamente, scompare dal vivo)- Davanti è imprendibile per la difesa leccese, peccato per alcuni gol sbagliati, ma fa tante cose eccellenti, assist e rigore guadagnato compresi- La sua squadra, oggi, paga l'imprecisione sotto porta. Nel complesso, una prestazione sufficiente, con qualche ottimo spunto, ma bisogna segnare