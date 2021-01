di Marco Amato inviato a Vinovo

Ripartenza con il botto per la Juventus Primavera che ha conquistato due vittorie, contro Sassuolo e Ascoli, e segnato 7 reti in 2 match. Segno, questo, che dalle parti di Vinovo, durante la pausa forzata, si è lavorato e lo si è fatto al meglio per approcciare il nuovo inizio del campionato Primavera 1. Quest'oggi, fischio d'inizio alle 13, la squadra di Bonatti affronta un'avversaria di livello come la Lazio; il tecnico dell'Under 19 potrà schierare nuovamente in campo Da Graca, di ritorno dalla prima squadra.



IL TABELLINO



Juventus-Lazio: 2-0



Marcatori: (Da Graca 28', Barrenechea 40')



Juventus (4-4-2): Garofani; Leo, de Winter, Riccio, Ntenda; Soule, Barrenechea, Miretti, Iling; Da Graca, Sekulov​. A disp. Senko, Fiumanò, Omic, Nzouango, Turicchia, Verduci, Cerri, Cotter, Bonetti, Hasa, Sekularac, Ledonne.​ All. Bonatti

Lazio (4-3-1-2): Furlanetto; Armini, Franco, Adeagbo, Pica; Bertini, A. Marino, Czyz; Shehu; Castigliani, Nimmermeer.​ A disp. Peruzzi, Zappalà, Novella, Floriani Mussolini, Zaghini, T. Marino, Tare, Ndrecka, Ferrante, Guerini.​ All. Menichini



Ammonizioni: (Bertini (L) 39')



Arbitro: Sig. Carella della sez. di Bari



Segui la diretta testuale su ilbianconero.com:



INTERVALLO



43' - Soulè si accentra e tira, il suo mancino è debole e centrale



40' - GOL JUVENTUS, Barrenechea dagli undici metri non fallisce e raddoppia



39' - Miretti entra in area, dribbla u navversario e si guadagna un calcio di rigore



33' - missile dalla distanza di Miretti che termina di poco alto sopra la traversa



28' - GOL JUVENTUS, palla tesa nell'area piccola di Iling-Junior, Da Graca si fa trovare pronto e ribadisce in rete



23' - OCCASIONE JUVE, filtrante di Ntenda che buca la difesa laziale, Soulé a tu per tu con Furlanetto si lascia ipnotizzare dal portiere



15' - Palla in mezzo di Armini, Garofani è bravo ad anticipare Nimmermeer prima che possa colpire a rete



12' - OCCASIONE JUVE, Soulè trova l'imbucata per Sekulov che non è abbastanza freddo da concludere a rete



11' - Tentativo dalla distanza di Marino che termina alto sopra la traversa



4' - Prima fase di gioco dove la Lazio tenta di imporre il proprio gioco e tenere il possesso palla



0' - Il sig. Carella fischia l'inizio del match