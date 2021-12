La Juventus Primavera batte 1 a 0 la Lazio nella sfida di Coppa Italia di categoria. Nel complesso, una buona prestazione della squadra di Bonatti che, con le tante occasioni create, avrebbe potuto chiudere con un passivo maggiore. Di seguito le pagelle del match:SCAGLIA 6 - Un grande parata e un brutto errore, nel primo tempo. Per il resto poco impegnato. Le due cose si compensano e strappa la sufficienzaSAVONA 6.5 - Attento in difesa, grande tempismo nell'offrire una soluzione in più quando la squadra sale (Dal 71' DELLAVALLE 6 - Entra bene, non soffre in difesa e si fa vedere avanti)CITI 6.5 - Ci mette il fisico e non lascia spazio alle sortite avversarieNZOUANGO 6.5 - Con grande eleganza, chiude ogni spazio e guida la difesa bianconera, senza rischiare nullaTURICCHIA 6.5 - Arriva due volte al tiro in aria, potenza e poco controllo: ma è sintomo di chi ha la capacità di leggere le situazioni e farsi trovare pronto nei ribaltamenti di fronteMARESSA 5.5 - Ci prova, mette grande impegno, viene richiamato spesso dalla panchina, ma oggi fatica tremendamente ad entrare nel vivo del giocoOMIC 6 - Qualche imprecisione di troppo in costruzione costa la perdita del possesso palla e il rallentamento della manovra bianconera. Cresce nel finale quando crea due occasioni pericolose, prima con un passaggio per Mbangula e poi in prima persona su punizioneBONETTI 6 - Si concede qualche leziosità di troppo, che nemmeno mister Bonatti apprezza, ma nel complesso la prestazione è sufficiente, con diversi buoni interventi in interdizione (Dal 56' DORATIOTTO 6 - Ordinato nello smistare i palloni)ROUHI 6 - Prova importante dal punto di vista tecnico, dimostra di poter essere affidabile ed entrare nelle rotazioni. Qualche piccola sbavatura, ma tante volte arriva sul fondo e crea occasioni pericolose (Dall'83' ILING sv)CHIBOZO 7 - I suoi strappi seminano il panico nella difesa biancoceleste, quando parte lascia indietro i difensori e le fiamme sul terreno. Unica nota negativa: quando accelera spesso lasca i paraocchi e non vede i compagni meglio piazzati (Dal 71' MBANGULA 6.5 - Dà brio all'attacco bianconero, solo il palo gli impedisce di segnare il 2 a 0)CERRI 7 - Alla prima occasione buona punisce Furlanetto e sblocca il risultato. Oltre il gol, una buona prova da riferimento offensivo (Dal 56' GALANTE 6 - Fatica ad ingranare ma poi mette in fila un paio di cose buone che aiutano la squadra a risalire)All. BONATTI 6.5 - Qualche errore di troppo in finalizzazione, ma la sua Juve raggiunge l'obiettivo e rischia poco e nulla in fase difensiva