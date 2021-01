4







di Marco Amato inviato a Vinovo

Grazie alle reti di Da Graca e Barrenechea, la Juventus Primavera inanella la terza vittoria consecutiva, battendo 2 a 0 la Lazio. Prestazione determinata dei giovani bianconeri di fronte ad una buona Lazio che ha cercato di tenere il possesso palla senza, però, essere particolarmente pericolosa in avanti.



GAROFANI 7 - Alcuni interventi importanti, dà sicurezza a tutto il reparto



LEO 7 - Una certezza nelle due fasi, spinge e non si fa mai trovare fuori posto quando c'è da difendere



DE WINTER 6.5 - Non rischia nulla, attento e concentrato



RICCIO 6.5 - Sempre grande tempismo, interventi decisi e nessuno spazio concesso



NTENDA 7 - Una roccia in difesa, una freccia quando c'è da spingere. Non ha timore di entrare dentro al campo e sfidare nell'uno contro uno i centrocampisti avversari



SOULE 7 - Quando si accende crea occasioni pericolose per la Juve, manca un po' in continuità (Dall'83' SEKULARAC s.v. - Pochi minuti in una fase caotica)



BARRENECHEA 7 - Di lotta e di governo: qualche sbavatura in fase di costruzione ma inizia l'azione dell'1 a 0 ed è freddo dagli undici metri a raddoppiare (Dal 75' OMIC 6 - Tanta legna in mezzo al campo)



MIRETTI 7 - Le azioni dei bianconeri passano sempre dai suoi piedi. Ha velocità e dribbling per buttarsi dentro, come in occasione del rigore



ILING-JUNIOR 6 - Bravo nel servire l'assist a Da Graca, per il resto molti errori con il pallone tra i piedi (Dal 75' TURICCHIA 6 - Dà una mano ad allentare l'assedio biancoceleste)



DA GRACA 7 - Fatica a trovare spazio e ricevere palloni, ma il vero bomber è colui che anche in difficoltà la butta dentro (Dall'83' CERRI 6.5 - All'ultimo minuto progressione di potenza e sfiora il 3 a 0, si guadagna il voto)



SEKULOV 7 - Fallisce un'ottima occasione per portare la squadra in vantaggio, corre dal primo all'ultimo minuto, si sacrifica e dà una grossa mano alla squadra sia quando c'è da difendere sia in ripartenza (Dal 75' COTTER 6 - Ha una buona occasione per segnare, fa bene, poco preciso il tiro)



All BONATTI 8 - Terza vittoria consecutiva: è cominciato un altro campionato!