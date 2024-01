Primavera, Juve-Inter, le formazioni ufficiali

Juventus (3-4-2-1)

Radu;

Gil Puche,

Bassino,

Savio;

Pagnucco (C),

Ngana,

Ripani,

Turco;

Crapisto,

Florea;

Pugno

Inter

Calligaris

Cocchi

Stankovic

Stabile

Di Maggio

Sarr

Kamate

Quieto

Stante

Aidoo

Akinsanmiro

Primavera, Juve-Inter, il tabellino

2 dicembre, 5 partite – compresa una di Coppa Italia -. Da tanto alla Juventus Primavera mancava la vittoria, nonostante nel mezzo ci siano state anche prestazioni convincenti. E la vittoria arriva nel modo più dolce, contro la capolista Inter in un Derby d’Italia che seppur sia di categoria ha sempre un significato particolare.Da sottolineare la prestazione difensiva dei bianconeri che, soprattutto nei primi 10 minuti, alzano il muro e respingono i continui attacchi dell’Inter. La scena, però, se la prende Michele Scienza che, pochi minuti dopo il suo ingresso nel secondo tempo, si mette in proprio e piazza il pallone all’angolino per l’1 a 0 finale. Una vittoria che permette ai bianconeri di risalire la classifica ma che fa anche morale e permette alla squadra di Montero di lavorare con maggiore serenità.FISCHIO FINALE80' - Forcing nerazzurro, spinge l'Inter ma la Juve tiene e riparte in contropiede69' - Ancora Radu decisivo su un tiro cross interista61' - GOL JUVE, Scienza risale la trequarti, prende la mira e con il mancino la piazza all'angolino52' - Tiro ravvicinato di Di Maggio, Radu salva sul primo palo51' - Ripartono forte i nerazzurri ancora all'attacco, Juve chiusa nella propria metà campo46' - Inizia il secondo tempoINTERVALLO36' - Bella azione sulla destra della Juventus, Turco mette in mezzo ma non trova Pugno in area28' - Stankovic da fuori area, palla fuori di poco26' - Ammonito Bassino per fallo su Sarr22' - Ci prova Ripani da posizione defilata, punizione diretta e palla alta di poco13' - Punizione di Ripani calciata nel mezzo, Turco di testa ma la palla finisce a lato6' - Doppia occasione Inter, prima Sarr tira angolato e Radu vola, poi é Bassino a liberare dalla linea di porta4' - Partono forte i nerazzurri che chiudono la Juve nella metà campo1' - Via al match!: Radu; Gil Puche, Bassino (Domanico 46'), Savio; Pagnucco (C), Ngana (Owusu 53'), Ripani, Turco; Crapisto (Scienza 53'), Florea; Pugno (Biggi 76'). A disposizione: Zelezny, Martinez Crous, Firman, Boufandar, , , Giorgi, Grosso, , Finocchiaro, . Allenatore: Montero.: Calligaris, Cocchi, Stankovic (C), Stabile, Di Maggio, Sarr, Kamate, Quieto, Stante, Aidoo, Akinsanmiro. A disposizione: Raimondi, Berenbruch, Guercio, Samo, Spinaccè, Ricordi, Miconi, Mazzola, Diallo, Zanchetta, Alexiou. Allenatore: Chivu.: 1-0: (Scienza 61'): Bassino (J), Savio (J): Sig. Roberto Lovison della sez. di Padova