Serata di gala per la Juventus Primavera che oggi affronta l'Inter nel Derby d'Italia di categoria. Sfida d'alta quota tra le prime due forze del campionato, con i bianconeri che, in caso di vittoria, potrebbero operare il sorpasso in vetta. La squadra di Bonatti sta attraversando un buon periodo di forma e già all'andata dimostrò di poter impensierire i nerazzurri. La Juve, però, dovrà fare a meno di due pedine importanti come Barrenechea - stagione finita per lui - e Da Graca, da alcune settimane alle prese con un fastidio muscolare.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Juventus (4-3-1-2): Garofani; Mulazzi, de Winter, Nzouango, Ntenda; Turicchia, Miretti, Iling; Soule; Sekulov, Cerri​

Inter: In attesa



Arbitro: ​signor ​Fabio Natilla della sezione di Molfetta