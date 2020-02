di Cristiano Corbo, inviato a Vinovo

Torna in campo nel weekend la Primavera bianconera guidata dal tecnico Lamberto Zauli. Dopo lo stop in campionato con in casa del Cagliari e il pari nell'andata delle semifinali di Coppa Italia contro la Fiorentina, a Vinovo va in scena Juventus-Inter. La gara inizierà alle ore 13: seguitela con la diretta testuale qui su IlBianconero.com.



LA CRONACA

45' - Termina qui il primo tempo: conduce la Juve per 1-0 grazie al gol di Sekulov.

45' - Azione solitaria di Leone, che va di sinistro dal limite. Palla debole, si spegne sul fondo.

43' - Bomba di Sekulov dal limite: traversa piena!

42' - Super chance per l'Inter: Persyn allunga per Fonseca, che a porta spalancata non riesce a ribadire in rete.

36' - Contropiede magistrale della Juve, ma Sene perde l'attimo. Dopo il destro, ribattuto, tenta una semirovesciata da fuori area. Tentativo velleitario.

35' - Punizione pericolosa di Gnonto, allargata da Persyn verso Ntube. Bene in uscita Israel.

30' - Buona occasione per l'Inter: Mulattieri s'invola sulla destra e prova a calciare di controbalzo. Palla alle stelle.

29' - Sinistro di Tongya dopo una buona percussione centrale: blocca agilmente Pozzer.

27' - Altro corner, altro pericolo: stacca ora De Winter, ma la palla è fuori.

27' - Stacca Vlasenko su corner preciso: allunga in angolo il portiere.

26' - Tiro di Leone dal limite mancino dell'area: palla deiata sarà corner.

18' - Destro dal limite dell'area di Sene. facile e centrale per il portiere.

2' - GOL DELLA JUVE. Azione arrembante di Sene, fermato in area di rigore in modo scomposto. Sulla palla vagante, ecco Sekulov che insacca di esterno destro.

1' - Inizia il match



JUVE-INTER 1-0

Marcatori: Sekulov al 2'

JUVE (4-3-2-1) - Israel; Anzolin, Vlasenko, Gozzi, Ntenda; De Winter, Leone, Ahamada; Tongya, Sekulov; Sene.

INTER (3-5-2) - Pozzer; Kinkoue (26' Moretti), Ntube, Pirola; Persyn, Gianelli, Schirò, Burgio (26' Gnonto), Vezzoni; Mulattieri, Fonseca.