Primavera, Juve-Inter: le pagelle

2 dicembre, 5 partite – compresa una di Coppa Italia -. Da tanto allamancava la vittoria, nonostante nel mezzo ci siano state anche prestazioni convincenti. E la vittoria arriva nel modo più dolce, contro la capolistain un Derby d’Italia che seppur sia di categoria ha sempre un significato particolare.Da sottolineare la prestazione difensiva dei bianconeri che, soprattutto nei primi 10 minuti, alzano il muro e respingono i continui attacchi dell’Inter. La scena, però, se la prende Micheleche, pochi minuti dopo il suo ingresso nel secondo tempo, si mette in proprio e piazza il pallone all’angolino per l’1 a 0 finale. Una vittoria che permette ai bianconeri di risalire la classifica ma che fa anche morale e permette alla squadra di Montero di lavorare con maggiore serenità.RADU 7 – Decisivo almeno in un paio di occasioni. Mica male come debuttoSAVIO 6.5 – Deve rinunciare alle sgroppate sull’esterno, ma non patisce. Prova solida e matura da braccetto di difesaBASSINO 7 – La prima volta Sarr lo salta e per poco non segna, tempo di prendere le misure e lo annulla. Esce perché l’ammonizione pesa (Dal 46’ DOMANICO 6.5 – Non era semplice, ma entra e si inserisce perfettamente nei meccanismi difensivi)GIL 6.5 – Come per tutto il reparto, anche la sua prestazione difensiva è di alto livello. In più, non manca nella costruzione del giocoTURCO 6 – Meno presente in fase offensiva, dà una mano dietroNGANA 5.5 – La sensazione è che fatichi a prendere misure e ritmo, ritrovandosi spesso ad inseguire(Dal 53’ OWUSU 6 - Legna in mezzo al campo nel momento in cui serve di più)RIPANI 6.5 – Inizia molto bene, cerca continuamente palla e si rende pericoloso. Poi perde distanze e sicurezze e la sua prestazione calaPAGNUCCO 6 – Come Turco dall’altra parte, dà una mano alla difesa e fatica d i più a spingereFLOREA 5.5 – Sbuffa e ha ragione, pochi palloni dalle sue parti, giocabili ancora menoCRAPISTO 5.5 La vita per il trio lì davanti oggi è dura. Prende botte, collega la corsia di destra ma non è mai davvero nel vivo del gioco – (Dal 53’ SCIENZA 7.5 – Cecchino nel prendere la mira e sbloccare il risultato, ma la sua prova è qualità, sacrificio, aiuto alla difesa. Migliore in campo)PUGNO 5.5 – Sacrificio e lotta, ma anche diversi palloni persi (Dal 76’ BIGGI sv)All. MONTERO 6.5 - Capacità di soffrire, la grinta per reagire, l'atteggiamento giusto. C'è il suo zampino in questa vittoria e si vede