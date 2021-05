di Marco Amato, inviato a Vinovo

Il Derby d'Italia tra Juve Primavera e Inter termina 1 a 1. La squadra di Bonatti non è riuscita ad andare oltre il pari ma è stata protagonista dell'ennesima ottima prestazione dal punto di vista corale



GAROFANI 8 – Se la Juve riesce a partire e costruire dal basso, il merito è anche della sua bravura nel gioco palla a terra. A questo, aggiunge due miracoli che salvano la Juve



MULAZZI 7 – Fa sempre la cosa giusta, partita di alto livello



DE WINTER 6.5 – Guida la difesa con autorevolezza



NZOUANGO 5 – Brutto errore in marcatura che costa il gol del vantaggio interista nel primo tempo



NTENDA 6 – Nella prima frazione fatica a trovare la posizione giusta e interpretare nel modo migliore il ruolo, certificano questo le urla in francese di Bonatti



TURICCHIA 6.5 – Macina chilometri, supera gli ostacoli... tanta quantità, forse qualche sbavatura ma in mezzo a tante cose buone quasi non si notano (Dall'86' SEKULARAC s.v. - Buttato nella mischia ad una manciata di minuti dalla fine)



MIRETTI 7.5 – Se le t-shirt fossero canotte e il manto verde parquet, scenderebbe in campo con il ruolo di playmaker. Detta i tempi e ordina i movimenti ai compagni, i suoi palloni in verticale sono come un coltello caldo infilato nel burro



ILING 7.5 – Un percorso in costante crescita, il suo con la maglia della Juve. Oggi è l'arma in più, i difensori interisti fanno fatica a contenerlo e nell'azione del gol mette in mostra tutte le sue qualità (dal 74' BONETTI 6 - Entra con il piglio giusto, lotta su ogni pallone)



SOULE 7 – Nell'azione del gol di Iling dribbla due difensori nerazzurri e accarezza il pallone che arriva preciso al millimetro per l'altro esterno, e questa è solo una delle tante cose belle fatte nel corso del match (Dal 68' OMIC 5.5 - Perde un paio di palloni sanguinosi vicino l'area bianconera)



SEKULOV 5 – Poco coinvolto nel gioco, fatica a ritagliarsi spazio e quando ha l'occasione di partecipare alla manovra è disattento e poco preciso



CERRI 5.5 – Gioca per la squadra, serve qualche buona sponda, ma in avanti le polveri sono bagnate, non solo per colpa sua (Dal 68' CHIBOZO 6.5 - Dà brio alla manovra offensiva)



All. BONATTI 7 - Ennesima prova che certifica il valore assoluta della squadra, sa giocare a pallone e sa soffrire nel difendersi: matura!