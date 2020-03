La Juventus torna in campo, anche con la Primavera. Le porte saranno rigorosamente chiuse anche a Vinovo, con i ragazzi di Lamberto Zauli che vogliono riprendere la marcia in campionato, per lasciarsi alle spalle anche l'allerta coronavirus. Appuntamento, quindi, fissato per le ore 12.00, con i bianconeri che si troveranno di fronte il Genoa, per consolidare il quarto posto e per evitare, in caso di sconfitta, di ridare la possibilità proprio ai rossoblù di insidiare la posizione ai bianconeri.



Live



93' FINISCE QUI! La Juve Primavera viene rimontata. Vantaggio nel primo tempo con Sene, nella ripresa il Genoa la ribalta con Serpe e Buonavoglia.



91' GOL GENOA! Buonavoglia sposta Gozzi in area e batte Siano a tu per tu. Beffa per la Juve



90' Tre minuti di recupero



80' PAREGGIO DEL GENOA CON SERPE: il genoano anticipa Gozzi con la punta in piena area e insacca alle spalle di Siano.



76' Doppio cambio Genoa: Zennaro fuori, Besaggio dentro. Per il Genoa dentro anche Gasco per Piccardo.



75' Juve vicina al 2-0 con Barrenechea che carica il mancino dalla distanza: palla che esce a lato



72' Brutto intervento di Da Cunha su Barrenechea



68' Altro cambio per la Juventus: esce Rosa, al suo posto Leo



65' Doppio cambio Juve: Fagioli esce e fa posto a Leone, esce anche Sene per Moreno



60' Cambio Genoa: Buonavoglia al posto di Cleonise



55' Giallo per Moro: l'attaccante del Genoa ha scalciato Siano in uscita.



45' INIZIA LA RIPRESA Il secondo tempo sta per iniziare, pronto ad entrare Gonçalves per Ruggeri.



45' Finisce senza recupero il primo tempo. Juve in vantaggio 1-0 all'intervallo grazie al gol di Sene.



34' GOL JUVE! SENE!! Grande accelerazione dell'attaccante della Juventus che brucia un difensore del Grifone, salta il portiere e insacca a porta vuota.



31' Che palla gol per la Juve! Sene si libera sulla destra mette dentro per Tongya che non trova la porta da due passi



21' Debole conclusione da fuori di Nicolò Fagioli che esce di molto a lato alla destra della porta difesa dal genoano Ravelli



12' PARATONA DI SIANO che vola sulla sinistra e devia in angolo la conclusione di Da Cunha



8' OCCASIONE JUVE! Sekulov vicinissimo al vantaggio, la sua conclusione esce di poco a lato.



3' Juve pericolosa, con Ahamada che cerca la conclusione da fuori parata da Radaelli



1' Comincia la sfida



JUVENTUS U19 - GENOA U19 - TABELLINO



Marcatori: 34' Sene (J), 80' Serpe (G)



Juventus (4-2-3-1): ​Siano; Rosa (68' Leo), Vlasenko, Gozzi, Anzolin; Ahamada, Barrenechea, Fagioli (65' Leone); Tongya, Sekulov (84' Chibozo); Sene (65' Moreno). All. Zauli. A disp. Israel, Garofani, Riccio, Lamanna, Dragusin, De Winter, Miretti, Bonetti​



Genoa: Radaelli, Piccardo (76' Gasco), Ruggeri (46' Gonçalves), Raggio, Da Cunha, Serpe, Masini, Eyango, Moro, Zennaro (76' Besaggio), Cleonise (60' Buonavoglia). All. Chiappino. A disp. Agostino, Montaldo, Rizzo, Piccardo, Konig, Turchet, Buonavoglia, Bianchi, Rancati.