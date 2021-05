di Marco Amato, inviato a Vinovo

Seconda vittoria consecutiva per la Juve Primavera che batte il Genoa 2 a 0 grazie ad un magnifico gol di Soulé e alla rete sul finire del secondo tempo di Miretti. Una partita dalle due facce per la squadra di Bonatti: primo tempo di ottima fattura, dominato, ma con i soliti problemi in fase di finalizzazione. Ripresa di sofferenza, con il Genoa che ha provato in tutti i modi a trovare il pari ma ha trovato sulla sua strada un super Garofani





IL TABELLINO



Juventus-Genoa: 2-0



Marcatori: (Soule 39', Miretti 87')



Juventus (4-2-3-1): Garofani; Leo, Nzouango, Riccio, Turicchia; Barrenechea (Iling 47'), Omic; Soule (Fiumanò 75'), Miretti, Sekulov (Cerri 68'); Chibozo (Ntenda 75')​. A disp. Senko, Daffara, Bonetti, Mulazzi, Sekularac, Cotter. All. Bonatti

Genoa (3-5-2): Agostino; Dellepiane, Zaccone (Boli 75'), Gjini (Marcandalli 60'), Piccardo, Serpe, Maglione (Eyango 80'), Sadiku, Conti (Estrella 46'), Besaggio, Della Pietra (Accornero 60'). A disp. Tononi, Della Pina, De Angelis, Dumbravanu, Turchet, Zenelaj Galeazzi, Zielski. All. Chiappino 3-14



Ammonizioni: (Gjini (G), Iling (J))



Arbitro: signor Sajmir Kumara della sezione di Verona



Segui la diretta testuale su ilBianconero.com:



FISCHIO FINALE



87' - GOL JUVE, con MIretti! Eyango perde palla a metà campo, Miretti la recupera e a tu per tu con Agostino non sbaglia



83' - DOPPIA OCCASIONE JUVE, Iling davanti il portiere spara addosso ad Agostino, Miretti sulla respinta tira alto



81' - Tiro potente di Accornero, ancora Garofani ad opporsi



72' - OCCASIONE GENOA, ancora una paratona di Garofani su Dellepiane



70' -OCCASIONE GENOA, azione personale di Zaccone che entra in area e scarica potente in porta, ancora una volta Garofani si dimostra insuperabile



67' - OCCASIONE JUVE, Soule imbuca per Sekulov che davanti al portiere spara altissimo e spreca un'occasione d'oro



62' - OCCASIONE GENOA, colpo di testa ravvicinato di Accornero, conclusione debole e Garofani è ben posizionato



57' - OCCASIONE GENOA, Della Pietra prova a colpire da distanza ravvicinata ma Garofani recupera con un balzo felino



55' - Missile dalla distanza di Gjini che non esce di molto a lato



48' - OCCASIONE GENOA, Dellepiane in area prova il tiro a giro, bravo Garofani a rispondere presente



46' - Si riparte



INTERVALLO



39' - GOL CLAMOROSO DI SOULE, la Juventus passa in vantaggio: l'argentino su punizione disegna una traiettoria perfetta che scavalca la traversa, bacia l'interno dell'incrocio e si infila in rete



32' - OCCASIONE GENOA, tiraccio di Maglione che prende un giro strano e colpisce l'incrocio dei pali



31' - Ancora una buona azione per la Juve, il tocco dentro di MIretti per Sekulov, però, è troppo lungo



24' - Miretti steso in area, per l'arbitro non c'è nulla



23' - OCCASIONE JUVE, azione clamorosa della Juve, tutta in verticale, che libera Chibozo in are, l'attaccante non è abbastanza cinico da sbloccare il risultato



20' - Miretti entra in area con un dribbling, prova a sorprendere Agostino sul suo palo ma il portiere copre bene



18' - Tiro-cross di Conti che attraversa la linea di porta prima di spegnersi sul fondo



13' - Primi minuti della Juve con il sangue agli occhi; il Genoa non riesce ad uscire dalla propria metà campo



7' - Tiro incrociato di Chibozo indirizzato all'angolino ma murato dalla difesa rossoblù



2' - OCCASIONE JUVE, Soul serve Sekulov in area, l'attaccante da buona posizione spara alto



1' - Fischio d'inizio del match