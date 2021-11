Dopo la vittoria contro loche ha garantito il passaggio della fase a gironi della, torna questa mattina in campo la, per affrontare il. Primo obiettivo, riscattare la bruttissima sconfitta contro l', fino alla settimana scorsa fanalino di coda del campionato. Di fronte, un Genoa che è protagonista di un sorprendente inizio di campionato, che l'ha portato al secondo posto, insieme alla Fiorentina, dietro alla Roma capolista.: 1-0: (Turco 39'): Senko; Savona, Citi, Nzouango, Turicchia; Mulazzi, Omic, Bonetti, Iling; Turco, Chibozo.. Scaglia, Ratti, Cerri, Rouhi, Doratiotto, Ledonne, Dellavalle, Mbangula, Sekularac, Galante, Strijdonck, Maressa.. Bonatti: Mitrovic; Marcandalli, Bolcano, Gjini; Magliocca, Biaggi, Sadiku, Boci; Accornero, Besaggio; Bamba.. Corci, Ascioti, Dellepiane, Cagia, Le Mura, Ghigliotti, Boiga, Sahli, Vassallo, Lipani, Bifini, Likendja.. Chiappino: Biaggi (G), Savona (J): Sig. ​Stefano Nicolini di Brescia46' - OCCASIONE JUVE, cross di Turicchia, a Bonetti non riesce la deviazione vincente da due passi46' - Inizia la ripresaINTERVALLO45' - Azione personale di Iling che divora il campo, ma entrato in area non riesce a concludere39' - GOL JUVE segna Turco! Cross teso nel mezzo di Turicchia, l'attaccante anticipa tutti e piazza alle spalle di Mitrovic26' - OCCASIONE JUVE, azione personale di Turicchia che sal'ta l'uomo e lascia partire un missile che termina di poco alto23' - OCCASIONE JUVE, gran palla di Chibozo per Turco, l'attaccante entra in area, danza sul pallone per dribblare il suo diretto avversario ma la conclusione termina sul lato della rete- OCCASIONE JUVE, batti e ribatti, palla destinata in rete ma salvata dalla difesa genoana sulla linea di porta- OCCASIONE JUVE, imbucata di Turco per Mulazzi che da buona posizione spara sull'esterno della rete1' - Si parte!