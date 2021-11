La Juventus Primavera batte il Genoa 2 a 1 nel finale. Ottima la prestazione dei giovani bianconeri che giocano bene, ma vanno in sofferenza nel finale, quando iniziano a mancare le forze. All'ultimo secondo, però, ci pensa Citi a risolvere. Queste le pagelle del match:- Paratona su Gjini nel secondo tempo, prende gol sul suo palo, anche se le responsabilità sono limitate perché la punizione di Besaggio è un missile- Più bloccato di Turicchia dall'altra parte, in più occasioni gioca il ruolo del regista basso, iniziando l'azione bianconera (Dal 68'- Ordinato, senza spunti, si divora un'occasione d'oro nel finale)- La risolve all'ultimo secondo: è lui il Man of the Match- Dimostra, ancora una volta, di non soffrire il peso della responsabilità di essere il punto di riferimento difensivo. Ancora una gara tosta, la sua, che lascia pochi spazi alle iniziative rossoblù- Accelerazione nel breve che lascia sul posto gli avversari e darà lavoro ai giardinieri che si occupano del manto dell'Ale & Ricky di Vinovo. Assist perfetto per Turco che segna l'1 a 0- Sua la prima occasione pericolosa della gara: poi concretizza di testa e sblocca il risultato- Un compasso in mezzo al campo, per dare geometrie e ordine alla squadra: riceve da una parte, gira dall'altra- Dà qualità alla manovra, quel pizzico di imprevedibilità che rende la fase offensiva più pericolosa- Esterno, per modo di dire. Dà il meglio quando entra dentro il campo per fraseggiare, dà lo sprint alla manovra e a tratti fa valere la strapotenza fisica e trascina la sua squadra- Buona prova in avanti, sacrificio e aiuto alla manovra- Si infila in mezzo ai reparti del Genoa ed è una continua spina nel fianco, oltre ad aiutare tanto in fase di non possesso. A tratti diventa devastante, imprendibile (Dal 68'- Un'accelerata che semina il panico e poco più)- Buona la prestazione della sua squadra, che mette in mostra bel gioco e concretezza. Mancano un po' le forze nel finale, ma non la lucidità per andare a vincere