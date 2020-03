di Lorenzo Bettoni

JUVENTUS-GENOA 1-2​



Siano 6.5 – Paratona nel primo tempo ma sul pari del Genoa non può niente.



Rosa 6 – Tiene botta, esce stanchissimo (68' Leo 5.5 – Il Genoa sfonda da quella parta appena entra lui)



Vlasenko 6 – Sicuro, ma soffre nella ripresa



Gozzi 5 – Anticipato da Serpe in occasione del gol del pari, saltato secco da Buonavoglia per il vantaggio



Anzolin 5.5 – Il Genoa fatica a passare dalla sua ma nel finale stacca la spina e il Grifone buca la Juve anche da quella parte



Ahamada 5 – Perde il pallone che regala i tre punti al Genoa Barrenechea 5.5 – Vicino al raddoppio nella ripresa con una conclusione da lontano. Troppo poco.



Fagioli 6 – Perde lucidità prima del solito. Il primo tempo però è sontuoso (65' Leone 5.5 – Poca personalità)



Tongya 5.5 – Si mangia il gol del vantaggio a due passi dalla porta. Stanco.



Sekulov 6 – Anche lui vicino al gol nel primo tempo, a volte pasticcia un po'. (84' Chibozo sv)



Sene 6.5 – Firma il gol del vantaggio, quando esce la Juve non riparte più. (65' Moreno 5.5 – Non incide mai)



All. Zauli 5 – Non è facile gestire una partita e un momento così. La Juve fa un gran primo tempo ma si scioglie nella ripresa. Colpa anche di qualche cambio non azzeccatissimo



GENOA: ​Radaelli 6, Piccardo 6 (76' Gasco 6), Ruggeri 6 (46' Gonçalves), Raggio 6, Da Cunha 6.5, Serpe 7, Masini 6.5, Eyango 7, Moro 7, Zennaro 6.5 (76' Besaggio 6), Cleonise 6 (60' Buonavoglia 7).