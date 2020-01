Juventus e Fiorentina scendono in campo a Vinovo per la 15a giornata di campionato, ultima del girone d'andata.53' Sul ribaltamento di fronte Montiel calcia a botta sicura da dentro l'area, prende il palo e Israel devia fortunitamente in corner.52' Altra grande palla gol per laJuve, simile all'occasione del gol. La conclusione di Moreno a botta sicura viene respinta dalla difesa viola.50' Grande palla gol per la Juve: Ahamada lancia Da Graca che solo davanti al portiere perde il tempo per la conclusione, si allarga troppo e la Fiorentina riesce a tornare in possesso del pallone.45' Inizia il secondo tempo45' Termina il primo tempo, Juve in vantaggio 1-0 grazie alla rete di Moreno.44' Intervento in ritardo di Montiel: giusto il cartellino giallo.39' Cross dalla destra di Leo, Ranocchia sbuca sul secondo palo e cerca la porta col piattone. La palla tocca la parte esterna della rete.36' Niente di pericoloso da segnalare dal corner dei viola.35' Altra punizione di Koffi che fa venire i brividi alla Juve. Palla deviata dalla barriera e angolo per i viola.24' Paratona di Israel su punizione di Koffi, il portiere bianconero devia in corner e toglie la palla dall'incrocio23' Fallo di Leone a 25 metri dalla porta bianconera. Primo giallo della partita14' Rigore per la Fiorentina, Montiel crossa dalla sinistra, Vlasenko tocca di mano ed è rigore netto.La Juve gioca con il lutto al braccio per ricordare Anastasi1' Si parteIsrael; Leo, Dragusin, Vlasenko, Anzolin; Ranocchia, Leone, Ahamada; Tongya; Moreno, Da Graca.A disp. Garofani, Dadone, Bandeira, Riccio, De Winter, Sekulov, Francofonte, Abou, Sene, Petrelli, Stoppa, Gerbi. All. Zauli.Chiorra; Pierozzi, Chiti, Dalle Mura, Simonti; Fiorini, Beloko, Montiel; Bianco, Spalluto, Koffi. A disp. Luci, Ponsi, Frison, Lovisa, Pierozzi, Hanuljak, Kukovec, Milani, Fruk, Mignani. All. Bigica.Perenzoni di Rovereto