di Marco Amato, inviato a Vinovo

La Juve Primavera torna in campo quest'oggi alle ore 17. Di fronte, nella cornice dell'Ale e Ricky di Vinovo, una squadra sempre insidiosa come la Fiorentina, nonostante la compagine di Aquilani non sia un'assoluta protagonista di questo campionato e naviga nelle zone basse della classifica. I giovani bianconeri puntano al ritono alla vittoria che manca in campionato dal 30 gennaio. A far ben sperare, però, c'è la buonissima prestazione nel big match contro l'Inter della scorsa settimana.



IL TABELLINO



Juventus-Fiorentina: 1-0



Marcatori: (Da Graca 7')



Juventus (4-3-1-2): Garofani; Turicchia, De Winter, Riccio, Ntenda; Pisapia, Omic, Miretti; Soule; Sekulov, Da Graca​. A disp. Senko, Daffara, Nzouango, Maressa, Fiumanò, Verduci, Iling-Junior, Cerri, Sekularac, Bonetti, Cotter, Galante.​ All. Bonatti

Fiorentina (3-5-2): Ricco; Frison, Ponsi, Chiti, Fiorini, Corradini, Gentile, Bianco, Spalluto, Munteanu, Neri. A disp. Luci, Fogli, Gabrieli, Giordani, Ghilardi, Tirelli, Biagetti, Di Stefano, Toci, Sene, Saggioro. All. Quinto



Ammonizioni: (Bianco (F) 32')



Arbitro: ​Sig. Saia della sezione di Palermo



Segui la diretta testuale su ilBianconero.com:



INTERVALLO



41' - Ntenda tenta la giocata alla Roberto Carlos, la sua conclusione di esterno vola alta



35' - OCCASIONE JUVE, Sekulov serve Da Graca che arriva in area e incorcia il tiro che termina di poco a lato: un errore non da lui



32' - Ammonito Bianco per un fallo da dietro su Omic



24' - OCCASIONE JUVE, Soule riceve tra le linee, fa metri e lascia partire un tiro a giro che Ricco è costretto ad allungarsi per deviare fuori



17' - Altra conclusione di Spalluto che però è centrale e facile preda di Garofani



16' - Tiro a giro di Spalluto che termina di molto alto



12' - Pisapia di testa anticipa tutti, conclusione fuori misura



7' - GOL JUVENTUS, bella palla verticale di Omic, Sekulov rincorre ma la difesa viola interviene scontrandosi, ne approfitta il solito Da Graca per segnare a porta vuota dalla trequarti



6' - Azione ben orchestrata dalla Juve, Miretti con una giravolta si crea lo spazio per andare a tirare, conclusione alta



2' - Incomprensione nella difesa viola, per poco Da Graca non ne approfitta



1' - OCCASIONE FIORENTINA, gol annullato a Spalluto per fuorigioco



0' - Fischio d'inizio