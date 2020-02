di Lorenzo Bettoni, inviato a Vinovo

JUVE-FIORENTINA 2-2



Israel 6 – Non può niente sui gol della Fiorentina



Wesley 4.5 – Da quella parte i viola sfondano quasi sempre, il primo gol nasce proprio da lì. Non continua meglio, troppo distratto.



Dragusin 6 – Deviazione decisiva sulla rete di Beloko. Si riscatta con il gol del pari ma è troppo tardi



Gozzi 6 – Qualche intervento lo buca pure lui ma la dietro è comunque il migliore.



Anzolin 5.5 – Un bel salvataggio nel primo tempo, ma spinge poco e servirebbe (81’ Moreno sv)



Fagioli 6.5 – Quando la palla è tra i suoi piedi gira sempre veloce. Assist per Portanova, cala nella ripresa. (81’ Barrenechea sv)



Leone 5.5 – Sfiora il gol nel secondo tempo, non la fa girare sempre bene (72' Sekulov 6 – Fa quel che può nel traffico e nella disperazione finale)



Ahamada 5 – Si nasconde proprio nella partita più importante. Tanti duelli persi e un giallo che lo condiziona subito.



Tongya 5.5 – Vedi Ahamada. Delude per lunghi tratti (72' Da Graca 5.5 – Entra nel momento della disperazione, anticipato sul più bello sull’assist di Moreno.)



Portanova 6.5 – Scende dall’Under 23 come Wesley e Marques, segna la rete del pari, poi si perde un po' nel traffico.



Marques 5 – Sempre anticipato. Non dimostra gli otto milioni pagati dalla Juve per il suo acquisto (63' Sene)



All. Zauli 5 – Opta per tre Under 23 in un match importantissimo per la stagione bianconera. La scelta non paga, la Juve gioca una delle partite più incolore della stagione ed esce sconfitta nel doppio confronto. Peccato.



Fiorentina (4-3-3): Brancolini 5; Pierozzi E. 6, Dutu 6.5, Dalle Mura 6.5, Ponsi 6 (64' Simonti); Lovisa 7 (75' Fruk 6), Fiorini 6.5 (75' Haniljak 6), Beloko 7; Duncan 6.5 (64' Simonti 6), Spalluto 6, Koffi 7.5 (86' Chiti sv). All. Bigica 7.