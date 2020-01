di Lorenzo Bettoni, inviato a Vinovo

JUVE-FIORENTINA 2-1



Israel 6.5 – Un grande intervento nel primo tempo su punizione di Koffi. Fortunato nella ripresa quando la palla gli sbatte sul tacco ed esce in angolo. Però c’è sempre. In crescita.



Leo 6.5 – I gol della Juve nascono tutti dalla sua parte ma il rigore che causa è un po' ingenuo.



Dragusin 6.5 – Non sempre pulitissimo ma si fa rispettare.



Vlasenko 6.5 – Alla lunga tiene botta.



Anzolin 5.5 – Nella ripresa la Viola prende il largo dalla sua parte.



Ranocchia 7 – Solita prestazione positiva condita dal gol vittoria.



Leone 6 – Metronomo, fa ciò che deve. (61' Sekulov 5.5 – La Juve perde un po' il controllo del centrocampo e non riparte)



Ahamada 6.5 – Quantità e qualità.



Tongya 6.5 – Instancabile.



Moreno 7 – Segna il gol del vantaggio per la Juve, svaria su tutto il fronte offensivo (82’ Sené sv)



Da Graca 5.5 – Tanto lavoro sporco ma sbaglia un gol facile.



All. Zauli 6.5 – La Juve soffre ma vince ancora. I bianconeri si confermano in piena zona play-off. Quattordicesimo risultato utile consecutivo in tutte le competizioni.